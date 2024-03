Livorno, a 17 anni guida contromano e tenta la fuga dalla polizia

Livorno 13 marzo 2024 – Un 17enne di origini tunisine martedì sera dopo le 22.30 è stato intercettato dagli agenti delle volanti mentre guidava l'auto contromano nei pressi del viale Carducci a Livorno. Il giovane, alla vista degli agenti, ha accelerato per tentare la fuga. Dopo la folle corsa in auto seguito dalla pattuglia delle volanti ha imboccato contromano via Chiellini una strada stretta con il rischio di travolgere persone o mezzi. Ha poi sbandato contro il muro di uno stabile all'incrocio con via Sproni. È sceso dall'auto fuggendo a piedi inseguito sempre dai poliziotti. Dopo una fuga durata parecchi minuti è stato bloccato e arrestato da un'altra pattuglia intervenuta di rinforzo.

Nei successivi controlli è emerso che il giovane aveva nella macchina un manganello e uno spray al peperoncino. Portato in questura, il ragazzo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto abusivo di armi e multato per non avere la patente di guida.