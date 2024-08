Livorno, cattivo odore in città. "Situazione aggravata dal caldo e dalla siccità”

Livorno, 7 agosto 2024 – E’ un cittadino indignato Giovanni Santucci che ha inviato una lettera per posta certificata a Comune, Arpat, Usl e a La Nazione per segnalare il disagio causato dal forte odore di urina che si avverte in gran parte delle strade e piazza del centro a Livorno. Odore amplificato dal caldo e dalla persistente assenza di piogge che si protrae da settimane.

"Scrivo per richiedere urgentissimi interventi di pulizie straordinarie con acqua e disinfettante nel perimetro che comprende piazza della Repubblica, piazza dei Mille e piazza Garibaldi, via Garibaldi, via Terrazzini, via del Seminario, via Tonci e su tutte le altre vie e spazi adiacenti. La situazione presente è intollerabile per il tanfo di urina che impregna muri, asfalto e selciato in tutta l’area, invadendo giorno e notte anche le case che affacciano nei luoghi summenzionati. Il problema, come è certamente noto all’amministrazione e a Aamps, è strutturale in questa zona, parte del più generale e gravissimo problema della scarsa pulizia nell’area da parte degli stessi operatori. Il problema però è cresciuto negli ultimi giorni a causa della maggior circolazione di gente in tutto il centro in concomitanza con Effetto Venezia, e del gran caldo con assenza di pioggia". Potremmo aggiungere a questo triste elenco anche via Chiellini, via del Corona, via Sproni, via Maggi, via Goldoni e altre ancora. Conclude Santucci: "Ho perso la speranza di interventi regolari per la tutela igienico-sanitaria del quartiere, che è evidentemente abbandonato a se stesso e al degrado. Ma vi invito lo stesso a intervenire con la massima tempestività a tutela della salute dei cittadini almeno nel caso presente, perché la situazione è davvero grav". Abbiamo interpellato così l’assessore all’ambiente del Comune Giovanna Cepparello: "L’uso dell’acqua per il lavaggio delle strade si fa meno oggi per la minore disponibilità di risorsa idrica. Verificheremo tuttavia la possibilità di tamponare le situazioni di maggiore criticità. E invitiamo i proprietari dei cani a usare gli sgambatoi e a portarsi una bottiglia d’acqua per lavare dove orinano i loro animali". Sugli episodi legati a Effetto Venezia denunciati da Santucci: "Ci sono stati comportamenti incivili documentati con foto che mostrano persone che orinano fuori dai bagni pubblici di via del Porticciolo".