Livorno, cede solaio del Palazzo della Provincia: evacuati gli uffici

Livorno, 5 marzo 2024 – Una porzione di solaio è crollata al pianterreno di Palazzo Granducale a Livorno. Il crollo riguarda il pavimento di una stanza ad uso archivio. E’ successo questa mattina, 5 marzo.

Il pavimento del locale è ceduto sul vespaio sottostante e i vigili del fuoco, chiamati per verificare la situazione, hanno interdetto per sicurezza l’uso degli uffici di tutto il corridoio del piano, sul lato che affaccia sul viale degli Avvalorati. Nessun dipendente è stato coinvolto. A titolo precauzionale comunque, gli uffici del pianterreno sono stati evacuati e il personale è stato fatto spostare in altre stanze del palazzo, mantenendo comunque la piena operatività dei servizi connessi. L’Ufficio tecnico dell’Amministrazione Provinciale nei prossimi giorni provvederà ad effettuare gli opportuni controlli.