Livorno: “Circuito dell’Ardenza”, lo show delle auto d’epoca in un percorso leggendario

Livorno, 15 aprile 2023 – Il 12 settembre 1937 il Gran Premio d’Italia, ha lasciò Monza per essere disputato sul circuito cittadino dell’Ardenza, a Livorno, con il nome di “15° Gran Premio automobilistico d’Italia – XVII Coppa Ciano”, sviluppatosi sul tracciato di Ardenza – Antignano per 50 giri, pari a 360 km. La gara fu vinta da Caracciola su Mercedes Benz W125 Dalmier-Benz AG.

Dopo 80 anni il Topolino Club Livorno, che in generale rappresenta un pezzo della storia motoristica della nostra città, ha fatto sua questa manifestazione, coniando e depositando il marchio “Circuito dell’Ardenza”, che quest’anno è giunta alla sua 5° edizione in chiave Regolarità ASI, fregiandosi nel 2022 del premio “La Manovella d’Oro”, assegnato dall’Asi alle migliori manifestazioni dell’anno.

L’edizione 2023 è imperniata sull’idea di coinvolgere il territorio e i comuni con un “filo” virtuale che li unirà nel suo percorso. Le auto quindi, dopo essere partite da Livorno, attraversano e sostano, con degli appositi controlli di passaggio, in ben 10 comuni: Cecina, Bolgheri (Castagneto Carducci), Bibbona, Casale Marittimo, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Castellina Marittima e Santa Luce.

La manifestazione, partita in questo sabato 15 aprile alle 14.30 da piazza della Repubblica, si articola in due tappe. La prima di 140 Km con 24 prove cronometrate, la seconda domenica 16 di soli 14 Km, ma con inserite ben 23 PC 17 delle quali da fare in “apnea” all’interno dello stabilimento Leonardo, dove si avrà l’opportunità di visitare anche un esclusivo Museo solitamente non aperto al pubblico.

L’evento termina domenica 16 nel pomeriggio con le premiazioni, dopo aver pranzato all’Hotel Granduca.