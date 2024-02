Livorno, falso allarme bomba a Livorno: paura per un pacco sospetto

Livorno 13 febbraio 2024 – Allarme bomba nel pomeriggio di martedì 13 febbraio a Livorno per un pacco sospetto nel parco di via Goito, angolo via Orlandi. All'esterno c'era un filo nero che ha fatto temere ci fosse dentro un ordigno. Sono intervenuti gli specialisti del nucleo artificieri antisabotaggio dei carabinieri arrivati da Firenze. E' successo dopo la segnalazione di un carabiniere fuori servizio che ha notato il pacco sospetto, di cartone, rettangolare, lasciato appoggiato a un tronco di albero tagliato. Poco distante, a un centinaio di metri, si trovano le abitazioni del personale della Marina Militare. Una volta appurato che il pacco non conteneva nulla di pericoloso, l’allarme è cessato. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i soccorritori di Svs, polizia di stato e polizia municipale. I carabinieri di Livorno stanno indagando per individuare il responsabile di questo gesto.

M.D.