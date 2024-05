Livorno, fiamme nella notte: a fuoco tre auto

Livorno, 15 maggio 2024 – Auto in fiamme nel pieno della notte. L'incendio, le cui cause sono ancora da accertare, ha coinvolto anche altri due veicoli che si trovavano nelle immediate vicinanze. Per questo, i vigili del fuoco del comando di Livorno sono intervenuti intorno alle 3.30 della notte tra martedì e mercoledì, in via del Leone angolo via Adriana. I soccorritori hanno estinto le fiamme e hanno messo in sicurezza la zona riportando la situazione alla normalità. Non risultano persone coinvolte mentre le cause sono in corso di accertamento. Saranno le indagini a definire le eventuali responsabilità.