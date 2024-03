Livorno, 7 marzo 2024 – Grave incidente stradale intorno alle 15,30 in via dei Pensieri- Nello scontro fra un’auto condotta da un 80enne e una moto condotta da un 33enne quest’ultimo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale in codice rosso, direttamente nella shock room. Sul posto ambulanze della Misericordia di Antignano e della Misericordia di Montenero con infermiere e la polizia municipale.