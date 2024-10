Livorno, i Nas chiudono un panificio: “Sporco e insetti sul pavimento”

Livorno, 6 ottobre 2024- Chiusura di un panificio di Livorno con multa di mille euro al titolare. Questo il risultato di un controllo da parte dei carabinieri del Nas che nei giorni scorsi hanno effettuato un'ispezione all'interno dell'attività a Livorno. Gli ispettori dell'Arma hanno riscontrato criticità ed irregolarità visto che il laboratorio di produzione alimenti versava in "precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali per esfoliazione dell'intonaco del soffitto e delle pareti, per la presenza di depositi di unto e sporco pregresso sugli impianti e sulle attrezzature, oltre a riscontrare degli insetti sparsi in più punti della pavimentazione".

Alla luce di quanto emerso è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività. Continuano dunque i controlli dell’Arma sulla sicurezza alimentare e sul rispetto della normativa a tutela della salute pubblica, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno e con personale dell’Asl competente. In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore per verificare il rispetto della normativa in materia di igiene nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercenti del capoluogo. Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale. Maurizio Costanzo