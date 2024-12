"Troppe ombre sull’accordo firmato fra Jsw e Metinvest"

"Quali siano le aree pubbliche di proprietà del Demanio, terrene e marittime, interessate dall’accordo tra Jsw e Metinvest per la riqualificazione dell’area siderurgica di Piombino e sia già stato predisposto un piano di risanamento ambientale per quelle zone che verranno riconsegnate agli enti locali": è quanto chiede il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani in una interrogazione al governo.

"Ci sono ancora troppe ombre sull’accordo siglato nelle scorse settimane; non possiamo permetterci altri casi Beko con un governo disattento ed ininfluente e tutti i dubbi vanno chiariti. Tra le ombre da sgombrare subito vi sono le concessioni demaniali, scadute dal 2023, il cui rinnovo deve comprendere le giuste garanzie di rilancio sociale ed economico del territorio e la completa bonifica delle aree escluse dall’accordo che andranno riconsegnate in sicurezza alla piena disponibiltà delle comunità locali", conclude Marco Simiani.