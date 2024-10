Livorno, il prefetto: “Operazioni ad alto impatto contro spaccio e microcriminalità”

Livorno, 17 ottobre 2024 – Il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi ha incontrato questa i presidenti dei consigli di zona sulle problematiche della sicurezza e ordine pubblico nelle varie zone della città. Da sottolineare che a tale riguardo dopo ultimo Comitato per l'ordine pubblico proprio il prefetto ha annunciato operazioni sul territorio 'ad elevato impatto' per il contrasto di spaccio e microcriminalità, pur sottolineando che "la città di Livorno non ha problematiche peggiori di altre città ed ha un livello di vivibilità accettabile". Questo tipo di interventi, coordinati dal questore Giusi Stellino, sono iniziati in zona piazza Garibaldi, piazza della Repubblica e piazza XX Settembre teatro di episodi allarmanti legati allo spaccio e immigrazione clandestina.

M.D.