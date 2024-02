Livorno, nuova sede dell’istituto nazionale di Oceanografia e Geofisica

Livorno, 5 febbraio 2024 – Grande novità nel campo della ricerca: l’istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale aprirà una nuova sede a Livorno, l’inaugurazione del centro è fissata per mercoledì 7 febbraio, alle ore 11. La nuova struttura è ospitata dalla Dogana d'Acqua, in via del Cedro, e sarà dedicata soprattutto ad attività di oceanografia, di salvaguardia degli ecosistemi marini e di sostenibilità ambientale.

Durante la cerimonia è previsto un collegamento con la nave rompighiaccio Laura Bassi, chiamata così in onore della scienziata italiana che nel 1700 divenne la prima donna al mondo ad ottenere una cattedra universitaria. La nave è attualmente impegnata nella 39/a spedizione del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide e il comandante Franco Sedmak e il responsabile scientifico Roberto Romeo si collegheranno durante l’inaugurazione per portare i loro saluti dal continente ghiacciato.

All'inaugurazione interverranno l'assessora all'Università Barbara Bonciani, il presidente dell'Ogs Nicola Casagli, la direttrice generale Paola del Negro e Simone Libralato, ricercatore della sezione di Oceanografia dell'Ogs e responsabile della nuova sede.