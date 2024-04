Livorno, il cadavere di un uomo ritrovato nei fossi. Indagano i carabinieri: disposta l’autopsia

Livorno, 28 aprile 2024 – Il cadavere di un uomo sulla cinquantina, probabilmente di origine nordafricana, è stato ritrovato in un fosso tra viale degli Avvalorati e piazza della Repubblica a Livorno. E’ stato visto galleggiare in acqua privo di vita.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i volontari dell’Svs con un’ambulanza e i vigili del fuoco, che grazie ad un’imbarcazione e all’ausilio dei sommozzatori hanno trasportato il corpo a terra. L’uomo risultava morto da alcune ore, forse addirittura giorni. I carabinieri sono al lavoro per capire le cause del decesso. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto il 47enne riverso in acqua. In base a quanto appreso l’uomo ha un trauma cranico, ma la causa potrebbe essere anche una caduta accidentale. Sul corpo non avrebbe altri segni e per questo i militari sono propensi a pensare che non si tratti di un omicidio.

E’ stata comunque disposta l’autopsia sul cadavere per capire se ha avuto un malore ed è caduto in acqua e se aveva ingerito droghe o alcool.