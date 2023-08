Livorno, niente mare causa maltempo: e allora tutti all’Acquario, preso d’assalto

Livorno 29 agosto 2023 – Centinaia di visitatori, in gran parte turisti anche stranieri, in fila tutta la giornata di martedì 29 agosto per scoprire l'Acquario di Livorno gestito da Edutainment Spa, il colosso degli acquari (come quello di Genova).

La coda all'Acquario (Foto Novi)

Il maltempo, si sa, porta i turisti a guardarsi intorno e nella loro ricerca di un luogo da conoscere in attesa che torni il sole, hanno trovato l'Acquario di Livorno, una struttura al chiuso, con la Galleria del Mediterraneo, la vasca tattile, la vasca delle tartarughe, la vasca dei cavallucci marini, dello squalo zebra, il rettilario. Insomma offre ai visitatori ambienti e specie marine le più disparate.

La lunga fila di turisti all'ingresso in attesa di entrare, ha certo fatto gioire i gestori. Molti di loro sono arrivati in auto e questo ha creato qualche problema per la viabilità e i parcheggi di viale Italia presi d'assalto. Così gli operatori dell'Acquario hanno fatto del loro meglio per indirizzare chi era in auto nei posti giusti dove parcheggiare per evitare code chilometriche sul viale Italia.