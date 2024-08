Livorno piange “Cicce”: non ce l’ha fatta Diego Norfini, il rugbista 17enne ferito in un incidente

Livorno 13 agosto 2024 -Diego Norfini, 17 anni livornese, pilone del 2007 dell’Unicusano Livorno Rugby under 18, non ce l’ha fatta. E' deceduto (dopo la dichiarazione della morte celebrare avvenuta 24 ore fa) all'ospedale di Livorno nel tardo pomeriggio di martedì 13 agosto, per le conseguenze del terribile incidente stradale di una settimana fa. All’alba di martedì 6 agosto, l’atleta è stato trovato in via dell’Ardenza, incosciente a terra accanto al proprio scooter. Ad allertare i soccorsi sono stati dei passanti che hanno visto il giovane immobile sulla strada, già in coma, dal quale non si è mai ripreso, nemmeno dopo l'intervento alla testa per ridurre l'ematoma.

Lo striscione per Diego Norfini, il ragazzo di 17 anni morto alcuni giorni dopo un terribile incidente (Foto Novi)

La società dell’Unicusano Livorno Rugby, con tutti i suoi tesserati, si stringe ai suoi familiari. «Difficile, in un momento così tragico, esprimere a parole i sentimenti di chi ha avuto la fortuna di conoscere e frequentare Diego – scrive la società in un comunicato - per tutti nell’ambiente della palla ovale semplicemente ‘Cicce’». Le esequie sono previste nella giornata di domani, mercoledì 14, alle 15,15, nella cappella della camera mortuaria dell’ospedale di Livorno.

M.D.