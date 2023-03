Livorno, rapina in farmacia: bandito fugge con i soldi

I carabinieri fuori dalla farmacia

Livorno, 21 febbraio 2023 - Paura a Livorno per una rapina in farmacia. Accade in via Grande nel primo pomeriggio. Un uomo è entrato nella farmacia Dottor Pellini ed è quindi andato al bancone. Ha minacciato le farmaciste strattonandole e poi si è avventato sulla cassa. Avrebbe portato via duemila euro, facendo poi rapidamente perdere le sue tracce. Il personale della farmacia ha quindi chiamato i carabinieri, che si sono messi sulle tracce del giovane dopo che le stesse farmaciste hanno fornito una descrizione.