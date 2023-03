Rigassificatore in viaggio verso Piombino, la nave è partita da Singapore

La Golar Tundra

Piombino, 3 marzo 2023 – È in navigazione, diretta verso Piombino, la Golar Tundra, la nave rigassificatrice di Snam che sarà posizionata per tre anni all'interno del porto cittadino. La nave ha lasciato il cantiere Keppel di Singapore il 21 febbraio scorso ed è rimasta nelle acque di Singapore e Malesia per test, cosiddetti 'sea trials'. Il 28 febbraio ha preso il largo per arrivare a Piombino dove è attesa all'incirca a metà marzo.

La rotta prevede che la Golar Tundra passi attraverso il canale di Suez. La nave di Snam è stata ridipinta durante la sosta nel cantiere di Singapore e arriverà a Piombino nella sua nuova livrea blu e rossa. Il 24 marzo, peraltro, scadono i 100 giorni di proroga concessi a Snam dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per indicare il luogo offshore dove la Golar Tundra sarà posizionata dopo i primi tre anni passati invece all'ormeggio dentro il porto di Piombino.

L’incontro

«È' stato un incontro aperto e cordiale» quello tra il prefetto di Livorno, Paolo D'Attilio, e i vari comitati e sigle piombinesi contrarie alla nave rigassifficatrice Golar Tundra fra cui il Comitato Salute pubblica, La Piazza, Liberi insieme, Gazebo 8 giugno e Usb, svoltosi per fare il punto sulle questioni relative alla sicurezza che l'arrivo della nave nel porto di Piombino potrebbe comportare. Lo hanno affermato i rappresentanti dei diversi comitati.

"Si è parlato prima di tutto - ha commentato la delegazione dopo l'incontro - del piano di evacuazione della città, o piano di emergenza esterna, che è di competenza del prefetto, il quale ci ha assicurato non solo il coinvolgimento di tutti gli organi pubblici interessati, sindaco compreso, ma anche il coinvolgimento dei cittadini, che potranno presentare osservazioni. Questo, se non cambia il nostro giudizio negativo sull'impianto, ci pare comunque positivo. Si è inoltre parlato, anche su richiesta dello stesso prefetto, dei molti problemi legati all'approvvigionamento del gas, al maltempo che sicuramente si verificherà nel corso dell'anno, a eventuali incidenti tra navi, agli incendi, a tutti i temi legati alla sicurezza che abbiamo affrontato in questi mesi. L'Usb da parte sua ha posto anche alcune questioni relative alla situazione occupazionale del territorio piombinese”. Stando a quanto appreso, il prefetto si è “dichiarato disponibile ad altri eventuali incontri”.