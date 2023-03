Livorno, sanità in lutto: è morto il ginecologo Ettore Simoncini

Il dottor Ettore Simoncini nel giorno del suo pensionamento

Livorno, 1 marzo 2023 – Un lutto molto importante colpisce la comunità livornese. E’ infatti venuto a mancare il dottor Ettore Simoncini, noto ginecologo per oltre trent’anni impegnati nei consultori livornesi.

Simoncini, nato a Livorno nel 1954, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia a Pisa nel 1980 e la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel 1984, entrò nello stesso anno in servizio nei consultori della allora Usl 13 di Livorno, prima come sostituto e, dal 1990, come titolare. Simoncini ha prestato la sua infaticabile opera anche nei consultori adolescenti ed è stato referente clinico aziendale dello screening per la prevenzione delle patologie oncologiche dell'apparato genitale femminile.

Al suo impegno aziendale aveva per molti anni affiancato anche quello nella onlus "Insieme per la Vita" fondata dall’indimenticato professor Luciano Vizzoni e della quale, oltre che socio fondatore, aveva ricoperto anche la carica di presidente.

“Con Ettore perdiamo un valido professionista ma soprattutto un uomo esemplare nei rapporti tenuti sia con gli altri operatori che con le migliaia di donne assistite negli oltre trenta anni di carriera e che in lui hanno trovato un valido punto di riferimento”. Così la direzione aziendale, i colleghi della Zona distretto, dell’Area materno-infantile hanno voluto ricordarlo. Ai suoi familiari e in particolare alla moglie Laura e al fratello, Giancarlo, stimato professionista in servizio per decenni nel Dipartimento tecnico della Azienda sanitaria, le condoglianze da parte di tutti i colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le doti umane e professionali.

Il funerale giovedì 2 marzo alle ore 15,30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, in piazza della Vittoria a Livorno.