Livorno solidale con l’Emilia Romagna devastata dall’alluvione: due striscioni esposti al porto

Livorno, 22 maggio 2023 – L’alluvione che ha devastato l’Emilia Romagna, con tanti morti e incalcolabili danni destinati purtroppo a crescere, ha colpito tutti. Anche Livorno, che ancora vive la terribile ferita dell’esondazione del settembre 2017, partecipa con slancio agli aiuti concreti e alla solidarietà. Sono molto infatti i volontari delle associazioni della nostra città e della nostra provincia che in queste ore stanno dando una mano concreta alle popolazioni colpisce dal disastro.

La solidarietà poi si esprime anche in altri modi. Intorno al monumento a Ferdinando I con i Quattro Mori, al porto, sono stati esposti due striscioni firmati dai sindacati Asia/Usb: “A fianco della popolazione dell’Emilia Romagna”, si legge in uno. E “Soldi del Pnrr per la messa in sicurezza del territorio non per le armi”, è scritto nell’altro.