Livorno, tenta di rubare un’auto in una concessionaria, ma viene scoperto e arrestato

Livorno 5 febbraio 2024 - E' stato arrestato dalla polizia a Livorno dopo le due di notte di lunedì 5 febbraio un 35enne, residente nella provincia di Lucca, per il reato di furto aggravato tentato. Sono stati gli agenti delle volanti a fermare l'uomo che si era introdotto nella concessionaria Scar. I poliziotti sono stati allertati dalla centrale operativa, contattata da una guardia giurata dell’istituto vigilanza Lince, che ha sorpreso il 35enne mentre provava a portare via un’autovettura Cupra Formentor. Era riuscito a metterla in moto e si stava dirigendo verso l’uscita del piazzale della concessionaria. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato il sospetto ancora sull'auto al posto di guida con il motore acceso. Alla vista dei poliziotti l'uomo si è chiuso nell'auto tentando di sottrarsi all'arresto, ma alla fine gli agenti sono riusciti ad aprire le portiere e a farlo scendere. Accompagnato negli Uffici della Questura il 353nne pluripregiudicato per reati contro la persona e il patrimonio e per usurpazione di titolo, è stato arresto per furto aggravato tentato, per resistenza a pubblico ufficiale per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.

M.D.