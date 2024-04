Livorno, torna la Settimana Velica Internazionale

Livorno, 16 aprile 2024 – La Settimana Velica Internazionale è un’importante manifestazione velica, organizzata dall’Accademia Navale con i Circoli Velici livornesi, che si sviluppa lungo il litorale toscano e prevede una grande varietà di regate. E' stata presentata dall'ammiraglio Lorenzano Di Renzo, dall'assessore Rocco Garufo e dal presidente del comitato circoli nautici Andrea Mazzoni.

La presentazione (foto Novi)

Fra le classi presenti si sfideranno barche d’altura, optimist e star; le classi tridente 16 e open skiff disputeranno gare valide per il campionato italiano di classe, mentre j24, flying junior, fireball, hansa 303/2.4 mr si confronteranno in regate di rango nazionale. Oltre a queste competizioni, il 24 aprile, con partenza poco prima del tramonto, sul percorso Livorno, Porto Cervo, Capri e rientro su Livorno, si disputerà una delle regate più impegnative di tutta la manifestazione: la RAN 630, la Regata dell’Accademia Navale, lunga 630 miglia nautiche.

La cerimonia di partenza, che vedrà la partecipazione di Giovanni Soldini - navigatore solitario e regatante di fama mondiale - si svolgerà a bordo di una Fregata della Marina militare, che darà il via alla competizione con un colpo di cannone.

Il programma della “SVI” comprende anche la “Naval Academies Regatta” (NAR), la regata delle Accademie Navali, organizzata dall’Accademia Navale di Livorno in collaborazione con il Circolo velico di Antignano nei giorni 26, 27 e 28 aprile, in cui si sfideranno, a bordo della classe Tridente 16, gli equipaggi delle Marine militari provenienti da almeno 30 diverse nazioni (Allegato 1); la regata vedrà peraltro la partecipazione di un cospicuo numero di equipaggi civili. Non solo vela, ma una grande varietà di attività culturali, sociali e di intrattenimento verranno organizzate presso il Villaggio Vela, allestito per la prima volta presso le Officine Storiche di Portaa Mare. Oltre a ciò, tutti gli avventori del villaggio avranno la possibilità di assistere a conferenze, cimentarsi in sfide sportive, provare i simulatori della Forza Armata (mezzo veloce Hurricane, fregata classe FREMM, elicottero AB212, sommergibile) e interfacciarsi col Centro Informativo Mobile della Marina Militare.