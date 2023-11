“Livorno tra le città al top per i bus”: il bilancio di Autolinee Toscane

Livorno, 10 novembre 2023 – Sono trascorsi due anni dall’arrivo di Autolinee Toscane nella gestione del servizio di trasporto pubblico. Con i numeri il presidente di AT Gianni Bechelli, ha delineato ieri i risultati del lavoro svolto dall’azienda e dal suo personale dal 2021 a oggi.

"Nonostante il nostro arrivo in piena pandemia, siamo riusciti a raggiungere traguardi importanti. A cominciare dagli investimenti per 310 milioni in due anninel in tutta la Toscana. Nel 2023 per 70 milioni. Nel 2024 altri 35 milioni, di cui 24 destinati all’acquisto di nuovi autobus; 786 assunzioni dal 2021 ad oggi, innovazione continua, cura del rapporto con i clienti. Dal subentro di AT a CTT, abbiamo acquistato 254 nuovi bus".

A fare il punto della situazione con Bechelli, anche l’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa, l’assessore regionale alla mobilità Stefano Baccelli e l’assessore alla mobilità di Livorno Giovanna Cepparello. Location prescelta per questa iniziativa gli ’Hangar Creativi’ a Livorno. Questo perché "Livorno con Firenze – ha sottolineato Bechelli – è tra i capoluoghi toscani con la miglior performance per il trasporto pubblico locale anche secondo la classifica di Legambiente". A questo riguardo l’assessore Giovanna Cepparello ha precisato: Il numero dei viaggi in autobus per abitante a Livorno è passato da 22 nel 2021 a 36 nel 2022. Un bel passo in avanti".

Progressi sono stati fatti anche sul fronte della sostenibilità del trasporto pubblico. Il direttore della manutenzioni Massimiliano Pellegrini ha spiegato: "Nei primi due anni, anticipando gli investimenti previsti, abbiamo acquistato 254 bus. Nei prossimi 5 anni ne arriveranno altri 2.027 (400 nuovi bus all’anno di media). La gran parte (1.527) entro il 2025. Questo permetterà di rinnovare la flotta abbassando a 5 anni l’età media dei mezzi che oggi è di 13 anni. Inoltre AT è soggetto attuatore per i Comuni nella gestione del PNRR legato a mezzi e infrastrutture elettriche per i quali sono stati destinati 92 milioni di euro. Significa che entro il 2026 saranno su strada 146 nuovi mezzi elettrici e operativi 4 nuovi depositi tra Firenze, Lucca e Prato".

Ma anche a Livorno si punta sull’elettrico, come ha ricordato l’assessore Cepparello: "Livorno ha avuto finanziamenti dal ministero dei trasporti per l’acquisto di bus elettrici pari a 13,9 milioni, da ricevere in più trance. Siamo in attesa di bandire la gara per comprare tali mezzi ecologici. Questi soldi servono inoltre ad attrezzare le postazioni di ricarica nel deposito in via del Levante". La sicurezza dei passeggeri e del personale di AT sono altre priorità che ha evidenziato l’ad Jean-Luc Laugaa: "AT Toscane ha fatto installare il sistema AVM (geolocalizzazione e connessione) sul 100% dei bus. Il sistema, progettato da Leonardo spa, consentirà di conoscere in tempo reale i passaggi, la posizione dei bus e di incrementare la videosorveglianza per la sicurezza dei dipendenti e dei passeggeri".

di Monica Dolciotti