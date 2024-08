Livorno, una famiglia di turisti austriaci intrappolata nel sottopasso di via Firenze

Livorno 18 agosto 2024 - Una Audi elettrica con a bordo famiglia austriaca, madre, padre e due figli di 7 ed 8 anni, è rimasta intrappolata nel famigerato sottopasso di via Firenze a Livorno intorno alle 7.30 di domenica 18 agosto perché invaso dalla pioggia durante il temporale, che dalla notata ha scaricato una grande quantità di acqua in città. Sono stati soccorsi dai volontariato della protezione civile del Comune.

Prima sono arrivati i volontari della Croce Rossa che li hanno aiutati a scendere dall’auto, poi i volontari d Svs li hanno portati in ambulanza al pronto soccorso per assistenza (per fortuna stanno tutti bene). Dopodiché li ha presi in carico la Protezione civile del Comune che li sta aiutando a trovare sistemazione alberghiera per la notte e un'officina meccanica per recuperare l'auto. Al momento gli uffici tecnici del Comune stanno verificando se alle 7.30 fosse in funzione il segnale luminoso del sottopasso in caso di allarme per allagamento.

Monica Dolciotti