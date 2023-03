Lo stato di salute della popolazione livornese: seduta consiliare

Valentina Barale

Livorno, 11 marzo 2023 – La quinta commissione consiliare è stata convocata dal presidente Daniele Tornar per martedì 14 marzo alle 11 per discutere il seguente argomento inserito all’ordine del giorno: aggiornamento sui dati di incidenza e mortalità per tumore nel Comune di Livorno.

La commissione si collegherà in videoconferenza con personale dell’Istituto Ispro di Firenze, che illustrerà i dati forniti in risposta all’interrogazione dei consiglieri Barale e Panciatici “Stato di salute della popolazione e dati statistici sulla mortalità su base microzonale”.