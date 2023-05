L’onda azzurra degli scout a Villa Corridi, gran festa per i cento anni dell’associazione

Livorno, 9 maggio 2023 – L’ondata azzurra delle camicie degli scout Agesci domenica ha invaso Villa Corridi per festeggiare i 100 anni di scoutismo cattolico a Livorno.

Dalla mattina fino al pomeriggio infatti circa 800 scout dell’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani di Livorno, Rosignano e Guasticce si sono trovati nel parco pubblico per giocare insieme, e celebrare la ricorrenza dei cento anni dalla fondazione del primo gruppo scout cattolico a Livorno.

Era il 12 agosto 1922 quando, presso i locali della Parrocchia di San Giuseppe, avvenne la fondazione del primo gruppo dell’Asci (Associazione Scautistica Cattolica Italiana) poi confluita il 4 maggio 1974, insieme all’AGI (Associazione Guide Italiane), nell’Agesci. Da allora sono molte sono le persone che nel corso degli anni si sono impegnate nell’educazione dei ragazzi secondo il metodo inventato da Robert Baden Powell nel 1907, e anche se non era stato possibile festeggiare a tempo debito per causa della pandemia, questa domenica l’Agesci è ripartita dalla propria storia con lo sguardo verso il futuro.

Così i ragazzi presenti, dagli 8 fino ai 20 anni, si sono divertiti sfidandosi in tornei e organizzando una mostra delle imprese compiute, cioè dei progetti che ogni piccolo gruppo di ragazzi dei reparti (12-16 ani) ha realizzato in questi mesi. Invece i ragazzi dai 16 ai 20 anni sabato e domenica hanno partecipato ad una gara, chiamata Challenge, in cui hanno percorso diversi sentieri divisi in squadre sulle colline livornesi fino a Villa Corridi, dormendo in tenda nel bosco e risolvendo enigmi relativi alla natura e ai cent’anni dello scoutismo livornese. Dopo una mattina intensa, le autorità civili dei tre comuni coinvolti hanno portato il loro saluto ai ragazzi riuniti in plenaria.

Erano presenti il consigliere regionale Francesco Gazzetti, l’assessore Andrea Raspanti per il comune di Livorno, l’assessore Beniamino Franceschi per il comune di Rosignano e il sindaco Adelio Antonini per il comune di Collesalvetti. Dopo i saluti istituzionali, è stato lasciato spazio anche ai saluti dell’istituto comprensivo Bartolena, che ha messo a disposizione i propri bagni, gli scout del Cngei di Livorno e il Masci Livorno 1.

La messa nel parco di Villa Corridi è stata presieduta dal Vescovo Simone Giusti alla presenza di circa 800 persone, con un altare in legno realizzato dagli scout, e a concelebrare erano presenti i presbiteri assistenti dei gruppi scout. Alla fine della giornata gli scout hanno pulito le zone dove hanno svolto le loro attività, sempre con l’obiettivo di lasciare il mondo migliore di come lo hanno trovato.

Simone Bacci