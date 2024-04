Livorno, paura per un uomo: malore mentre gioca a tennis

Livorno, 14 aprile 2024 – Paura per un tennista amatoriale a Livorno. L’uomo, 56 anni, stava giocando con un’altra persona nel pomeriggio di domenica quando ha avuto un malore. E’ rimasto sempre cosciente ma i sintomi erano quelli di un problema cardiocircolatorio.

Sono stati subito chiamati i soccorsi. A intervenire, un’ambulanza della Misericordia di Antignano. L’uomo aveva un infarto in corso. Immediato il trasferimento in ospedale, al reparto di emodinamica, dove è stato sottoposto alle cure. Le sue condizioni sono giudicate non gravi.