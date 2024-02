Livorno, 27 febbraio 2024 – Un grosso pino si è abbattuto a Livorno, per il forte vento, su alcune auto in sosta nei pressi della Baracchina Rossa in viale Italia.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il grosso albero. Al momento non risultano persone coinvolte nell’episodio.