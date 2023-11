Maltempo e alberi caduti: i rimedi della Lipu

Livorno, 13 novembre 2023 – “La tempesta ha portato tanti disagi e fa seguito al tornado di qualche giorno fa a Banditella. Tra i vari danni ci sono anche diversi alberi caduti. Ecco che qualcuno è propenso a parlarne come il “killer” cattivone che crolla addosso alle auto. Ma perché un albero cade?".

E’ la domanda che pongono gli esperti della Lipu. "Spesso però gli alberi caduti avevano subìto interventi inadeguati e distruttivi – dice il responsabile ecologia Marco Dinetti – Se guardiamo con attenzione gli alberi che sono crollati in conseguenza del vento fortissimo, ci accorgiamo che è così per il pioppo e il pino d’Aleppo in piazza Dante, per il leccio in via Bengasi, per l’alloro in via Lorenzini, le tamerici sul lungomare, i pini di via Lega, e via dicendo. Allora quando gli esperti botanici e agronomi da quarant’anni vanno dicendo che le capitozzature non vanno fatte, perché dagli ampi tagli entrano funghi e patogeni che raggiungono anche le radici, destabilizzando la pianta, non lo fanno per esercizio accademico ma per le ragioni pratiche di cui stiamo parlando.

In particolare per i pini occorre sapere che non sono capaci di emettere nuovi rami - al posto di quelli tagliati - e quindi reagiscono crescendo in altezza. Quale rimedio per avere più sicurezza? Controlli regolari, cure adeguate e selettive, interventi di miglioramento della sicurezza. Per questo la Lipu ha prodotto un apposito dossier. Per migliorare la cultura del verde e considerando che il 21 novembre sarà la Festa nazionale degli alberi è in programma una serie di eventi - tutti con partecipazione gratuita - a Livorno (7 e 14 dicembre), Vada (18 novembre). Usando il buon senso e tecniche corrette potremo godere del verde in città nel massimo della sicurezza. Lipu - www.lipu.it.