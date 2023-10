Maltempo a Livorno, tromba d’aria e nubifragio nella notte: allagamenti, alberi caduti e auto danneggiate

Livorno 19 ottobre 2023 - Una tromba d'aria la notte di giovedì 19 ottobre ha scoperchiato il tetto di una palazzina nel quartiere Banditella danneggiando la scuola e auto. Ha anche abbattuto alberi. Per fortuna non ci sono stati danni alle persone. Distrutta la tendostruttura del circolo tennis e danni anche al campo di baseball.

Per le piogge intense, specie intorno alle 4 del mattino, alcune strade sono state allagate tra via del Corona e via Galilei. Allagato anche il sottopasso di via Firenze con circolazione stradale deviata. Essendo via Firenze e via Provinciale Pisana bloccate, è stata effettuata una deviazione da via Firenze per chi proviene da nord verso via pian di Rota. I veicoli potranno prendere via degli Acquaioli e quindi la variante per andare in direzione sud.

Allagamenti anche in via Terreni.

Le foto di Novi

Il sindaco Luca Salvetti ha dichiarato: "Per tutta la notte vista l'allerta meteo arancione, la protezione civile ha tenuto sotto controllo tutti i rii e torrenti che non hanno creato allarme particolare. Assolutamente opportuna è stata la decisione di chiudere parchi e scuole per la giornata di giovedì 19 ottobre".

Video

Poco prima dell'alba fra Pisa e Livorno sono caduti circa 60 millimetri di pioggia in un'ora. Problemi anche alla linea ferroviaria dopo che un tratto dei binari è finito sott'acqua. La circolazione dei treni ha infatti subito forti rallentamenti con inevitabili ritardi.

ùI treni regionali e Intercity che collegano Livorno a Pisa hanno infatti registrato consistenti ritardi in qualche caso superiori ai 60 minuti, anche se la situazione sembra lentamente tornare alla normalità e adesso i ritardi sono inferiori ai 30 minuti. Allagamenti si sono verificati anche alla stazione ferroviaria di Livorno con disagi per i viaggiatori.