Maltempo a Livorno, violento nubifragio. Allagato Corso Mazzini. Salvetti: “Limitate gli spostamenti"

Livorno, 8 settembre 2024 - Un violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Livorno. Completamente allagato Corso Mazzini, dove ci sono almeno 20 centimetri d’acqua lungo la strada. Le piogge hanno cominciato a cadere in maniera copiosa soprattutto dal primo pomeriggio.

Corso Mazzini allagato (Foto Novi)

"Quasi 45 millimetri di pioggia in un'ora sulla nostra città. Un livello preoccupante che fa scattare l'apertura del Coc della Protezione civile", ha scritto sul profilo Facebook il sindaco di Livorno, Luca Salvetti.

"La pioggia è concentrata al momento sulla città e non sulle colline retrostanti per cui i torrenti e i corsi d'acqua al momento sono ancora sotto il livello di massima attenzione. Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti e di continuare a raccogliere informazioni dai canali ufficiali per gestire situazioni e comportamenti idonei a limitare i rischi", ha concluso Salvetti