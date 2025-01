Maltempo in Toscana, pioggia incessante e allagamenti in provincia di Livorno

Livorno, 31 gennaio 2025 – Un venerdì 31 gennaio di pioggia incessante sulla provincia di Livorno, fin dalla mattina. Il meteo aveva annunciato la forte perturbazione che insiste soprattutto nella parte centro sud.

La statale 206 allagata a Rosignano. La situazione di tempo perturbato continuerà anche nella giornata di sabato 1 febbraio, con una nuova allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico (Fonte Meteo Gruppo)

A Rosignano in particolare, si segnala l’allagamento della 206. Grandi pozze d’acqua occupano quasi per intero la carreggiata in certi punti, con le inevitabili conseguenze per gli automobilisti, costretti a percorrere la strada a passo d’uomo.

Una situazione che le forze di Protezione Civile monitorano costantemente. Un’allerta gialla per rischio idrogeologico e per rischio temporali è attiva sulla Toscana anche per la giornata di sabato 1 febbraio. Le previsioni dunque indicano ancora pioggia.

Monitorati anche i corsi d’acqua. In particolare si segnala un’impennata, a causa delle piogge, della portata del fiume Fine nella stazione di rilevamento di Castellina Marittima: sfiora i quattro metri.