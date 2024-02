Maltempo, vento forte: fermi i traghetti per l’Elba

Piombino (Livorno), 23 febbraio 2024 – Fermi da stamani, 23 febbraio 2024, i collegamenti dei traghetti con l'isola d'Elba da Piombino ( Livorno) a causa del forte vento che crea difficoltà alle manovre di attracco portuali. Dalla capitaneria di Piombino confermano che nel canale il vento soffia a 20 nodi, direzione sud sud est, con raffiche fino a 35-40 nodi. L'ultimo traghetto è partito alle 5.30 di stamattina da Piombino per Portoferraio, poi il blocco totale.

Nel porto di Livorno invece come segnalano dall'Avvisatore marittimo si registrano da stamani raffiche da 25 nodi di scirocco che stanno rallentando le operazioni marittime: solo due traghetti stamani hanno potuto fare ingresso in porto provenienti da Olbia mentre il Liburnia per l'isola di Capraia è rimasto a banchina. Nel pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni con l'intensificazione del vento a 35 nodi che girerà a libeccio.