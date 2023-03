"Manca personale per la dialisi all’Elba Subito un intervento"

"Manca personale, servizio dialisi impossibile per turisti nefropatici. La Regione intervenga". Così l’onorevole Chiara Tenerini, il capogruppo di FI in Consiglio regionale Marco Stella, che ha presentato un’interrogazione, e il coordinatore elbano Adalberto Bertucci. "Si sta avvicinando la stagione estiva e purtroppo i problemi all’Isola d’Elba restano sempre gli stessi, anzi tendono ad aumentare. L’ospedale elbano registra una mancanza di personale in alcuni reparti, tra questi il reparto di Nefrologia-Dialisi, dove è rimasto in servizio un solo medico. Ci chiediamo come faccia la sanità elbana a fornire servizi di dialisi ai villeggianti nefropatici, e come la Regione Toscana e l’Asl Nord Ovest intendano risolvere questo problema".