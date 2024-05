Livorno, la scomparsa di Manrico Vaiani: in lutto il basket italiano

Livorno, 14 maggio 2024 – Lutto nel basket italiano. E’ morto Manrico Vaiani, 71 anni, allenatore conosciutissimo nel mondo della pallacanestro italiana.

Artefice di tante promozioni nelle serie minori, era un punto di riferimento per tanti giocatori che aveva visto passare sul parquet da giovanissimi e che ora lo piangono. Professore di educazione fisica al liceo Cecioni, Vaiani era malato da tempo.

Le società di basket labroniche hanno espresso il loro cordoglio sui social network, ricordando la figura di Vaiani. I suoi successi sono disseminati nel tempo: negli ultimi trent’anni aveva allenato molte formazioni ma aveva anche affiancato la Federazione italiana pallacanestro per individuare nuovi talenti. In particolare, si era occupato per il gruppo azzurro delle squadre sperimentali.

Tra i successi di Vaiani, la doppia promozione con Piombino, che porta fino alla Serie B in due anni, un traguardo storico per la città. Un altro doppio salto lo realizzerà poi anche con Castelfiorentino, che porta fino alla B2.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che arrivano da tutta la Toscana e non solo. “Ho avuto modo di giocare, come giovane, per lui – dice il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni – nella straordinaria cavalcata che portò l’Abc Castelfiorentino alla promozione prima in C1 e poi in B2. Un grande coach, che ha regalato successi indimenticabili alla nostra società. Gli sia lieve la terra, le mie condoglianze alla famiglia”.