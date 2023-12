Marciana Marina, ancora una truffa online: smascherato dai carabinieri

Marciana Marina, 27 dicembre 2023 - Compra una video camera sul web che non ha mai ricevuto, nonostante il pagamento anticipato. Per questo, i carabinieri della Stazione di Marciana Marina hanno denunciato per truffa un 49enne napoletano. L'indagine è partita dalla denuncia di una ragazza che, attraverso un noto social-network, credeva di aver acquistato un’action cam ad un prezzo particolarmente conveniente, effettuando un bonifico a favore del venditore.

Non avendo ricevuto il prodotto e non essendo più riuscita a mettersi in contatto con il venditore, la vittima ha deciso di rivolgersi ai militari dell’Arma. Ricostruendo i movimenti di denaro, i militari sono riusciti a identificare il presunto autore del raggiro, ossia un 49enne napoletano, che è stato denunciato con l’accusa di truffa. L'uomo rischia una condanna che può arrivare fino a tre anni di reclusione. I carabinieri raccomandano massima attenzione quando si effettuano acquisti online. Ecco alcuni consigli: diffidare da prezzi molto o addirittura eccessivamente convenienti dietro i quali si possono celare truffe o tentativi di vendita di merce oggetto di furto; non accettare in pagamento assegni bancari da persone sconosciute né effettuare pagamenti attraverso canali che non consentano una rapida risoluzione delle controversie e il recupero delle somme tra i quali i bonifici bancari. La regola numero 1 resta quella di segnalare tramite il 112NUE sia le truffe che i tentativi non andati a buon fine per consentire un rapido intervento ed evitare che gli imbroglioni tornino di nuovo a colpire. Oltre ai numerosi incontri realizzati per mettere in guardia le potenziali vittime, il Comando Provinciale di Livorno ha realizzato un comodo e pratico vademecum, reperibile nelle caserme dell’Arma, utile per tenere a mente i consigli dei carabinieri e condividerli con parenti ed amici. Il vademecum si può trovare anche sul sito www.carabinieri.it, nella sezione “In vostro aiuto - Consigli”.