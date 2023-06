“Mare sicuro 2023”, accordo fra Guardia costiera e i comuni dell’isola d’Elba

Portoferraio(Livorno), 28 giugno 2023 – In occasione della conferenza stampa organizzata dalla Capitaneria di porto di Portoferraio per ufficializzare l'avvio dell'operazione 'Mare sicuro 2023', sono stati siglati gli accordi di collaborazione tra la Guardia costiera e i Comuni dell'Isola d'Elba per il potenziamento, nel corso della stagione estiva, delle attività di controllo della sicurezza in mare, dell'ambiente e del demanio marittimo.

In linea con gli obiettivi della Direzione Marittima della Toscana si darà corso a un programma mirato di sorveglianza assicurando, nel territorio costiero dei Comuni, un'ulteriore proiezione all'esterno delle capacità operative dei militari del Compartimento Marittimo di Portoferraio, con l'incremento delle attività ispettive a tutela dell'ambiente, della risorsa ittica e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera.

L'operazione 'Mare sicuro 2023', già avviata a livello nazionale lo scorso 17 giugno, proseguirà fino al 17 settembre e vedrà impegnati più di 40 militari della Guardia costiera e 8 unità navali sugli oltre 140 km di costa dell'Isola d'Elba, incluse anche le Isole di Pianosa e Montecristo.

Le attività connesse con l'operazione ''Mare sicuro 2023'' verranno svolte dai militari del Compartimento di Portoferraio presso 'tre presidi avanzati', individuati nelle località di Marciana Marina, Porto Azzurro e Marina di Campo, con la novità da quest'anno della nuova postazione Cavo.