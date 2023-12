Mare in strada a Livorno, distrutto il “gabbione” dei Bagni Pancaldi

Livorno, 2 dicembre 2023 – Il vento con raffiche vicine ai 100 km/h e onde alte fino a 3/4 metri flagellano nella mattinata di sabato 2 dicembre il lungomare di Livorno. Il Viale Italia è stato invaso dall'acqua tra La Baracchina Bianca e la Terrazza Mascagni. Perciò il viale Italia è stato chiuso al transito di qualunque mezzo. La forza del mare ha letteralmente spazzato via il gabbione degli stabilimenti balneari Pancaldi. Ancora danni diffusi nella città con semafori abbattuti, numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rami spezzati e tegole volate via. La situazione sembra simile a quella del 2 novembre, quando si verificò la prima ondata di maltempo con forte vento e una mareggiata senza precedenti.

Il gabbione dei Bagni Pancaldi distrutto (Foto Novi)

Per ordine del sindaco sono stati chiusi i parchi cittadini, l'ippodromo Caprilli dove era prevista una serie di corse sempre nella giornata di sabato 2 dicembre. Chiusi anche i cimiteri e il campo sportivo scolastico “Renato Martelli”. Annullate inoltre tutte le attività nelle strutture sportive all’aperto.

M.D.