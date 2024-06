Lutto a Livorno, è morta Maria Torrigiani

Livorno, 22 giugno 2024 - Lutto a Livorno per la scomparsa di Maria Torrigiani, 76 anni. Per anni ha lavorato all'ufficio stampa della Provincia di Livorno e nota anche come cantante di musica popolare. La sua prima esibizione risale agli anni '60. È stata tra i fondatori del gruppo musicale Piccolo Insieme e ha fatto parte dei cori Artisti del Coro Associati e Coro Lirico Toscano, girando l'Italia e all'estero.

Figlia del professore Guido Torrigiani, laureato in matematica alla Normale di Pisa, poi docente di analisi matematica all Accademia Navale di Livorno.Fu anche Presidente della Provincia di Livorno.

Negli ultimi anni in veste di giornalista, Maria Torrigiani ha collaborato con l'ufficio stampa del Conservatorio Masgani di Livorno.

Oggi la sua salma sarà trasferita dall'abitazione alla saletta del commiato della Svs al cimitero comunale dei Lupi. Il funerale sarà celebrato lunedì mattina (l'orario non è ancora noto). Dopo la cremazione 'le sue ceneri saranno disperse in mare', fa sapere il fratello Francesco.