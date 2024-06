Dama, Livorno sul tetto del mondo: a Matteo Bernini il titolo iridato

Livorno, 28 giugno 2024 – Arriva dall'America, da Petal nel Mississipi, la bella notizia che fa impazzire tutti gli appassionati di sport della mente e scoppiare il cuore della città di pura gioia. Matteo Bernini, dopo l'avvio della competizione lo scorso 23 giugno negli Stati Uniti, si conferma Campione del Mondo di dama, nella specialità GAYP (Go As You Please - Gioca come vuoi), raddoppiando il titolo iridato conquistato nel 2022 contro il sudafricano Lubabalo Kondlo.

Per una strana coincidenza, anche questa volta il suo avversario, Melikaya Nonyukela, proviene dal paese di Nelson Mandela.

A due partite dal termine, sulle 24 in programma, Matteo conduce per 2 a 0 e quindi si assicura, con due partite di anticipo, lo scettro di miglior giocatore al mondo in questa specialità. Melikaya ha acquisito il diritto di sfidare Matteo Bernini vincendo, nel 2023, il challenge fra tutti i migliori giocatori del mondo, escluso ovviamente Bernini in quanto detentore del titolo.

Nel 2022 Matteo Bernini, che era lo sfidante, vinse il match contro Kondlo con un secco 3-0; questa volta, conducendo per 2-0, potrebbe addirittura perdere le ultime due partite, ad ogni modo in caso di parità di vittorie acquisite (2 ciascuno) il Campione del Mondo in carica conserva il titolo.

Ecco perché le due partite che sono iniziate alle 17 (ora italiana) e 10 (locali) sono state determinanti. Le ultime due, con inizio stasera alle nostre 23.30 probabilmente non saranno giocate. Ma il traguardo iridato è già realtà: Matteo Bernini, livornese di Coteto, ha mantenuto il titolo. E al suo fianco il coach di sempre, l'altro campione del mondo Michele Borghetti. Livorno si conferma ancora una volta città di eccellenze.