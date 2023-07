Matteo ospite d’onore di Autolinee Toscane a Livorno: “Sogno di lavorare al deposito dei bus” / Video

Livorno, 26 luglio 2023 - E' stato davvero un gesto bellissimo, da parte di Autolinee Toscane, quello di invitare all'inaugurazione (foto) della biglietteria di piazza Grande Matteo Simoncini, il ragazzo autistico che si è diplomato con 100 al liceo Cecioni e che ha un grande sogno: quello di lavorare al deposito degli autobus di Livorno.

La sua storia l’abbiamo raccontata in esclusiva su “Il Telegrafo” e “La Nazione” nei giorni scorsi. In seguito alla nostra pubblicazione, Autolinee Toscane ha deciso di invitare Matteo a questo appuntamento che si è svolto nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio. Un appuntamento importante per la città, che si dota di una struttura nuova e funzionale. E un’occasione importante soprattutto per lui, per Matteo, che arricchisce tutti noi.

Di seguito la video intervista realizzata a margine della cerimonia che si è svolta nei nuovi locali della biglietteria di piazza Grande.