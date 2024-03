Livorno: scoppia la lite al centro commerciale. Minorenni aggrediti con una mazza da baseball

Livorno, 14 marzo 2024 – Un altro episodio di violenza fra giovanissimi è avvenuto domenica scorsa a Livorno: tutto ha avuto origine da una lite, scaturita per futili motivi, tra un gruppo di ragazzini e due 15enni che si trovavano al centro commerciale nella zona di Porta a Terra. Due 16enni, che facevano parte del gruppo più ampio che contava sette elementi, hanno aggredito i 15enni con una mazza da baseball in alluminio.

Le vittime spaventate dall’accaduto hanno chiamato i carabinieri che sono subito intervenuti e giunti sul posto, i militari hanno identificato i quattro ragazzi protagonisti della vicenda. Secondo la ricostruzione dei fatti, la mazza da baseball trovata in mano al 16enne sarebbe stata di proprietà del coetaneo, anch'egli livornese, che l'avrebbe portata da casa, salvo poi essere utilizzata dall'altro per colpire i due ragazzi più piccoli. Le vittime, oltre allo spavento, hanno riportato solo lesioni lievi, giudicate guaribili in 5 giorni. A carico degli altri due 16enni, invece, è scattata la denuncia.