Megarissa all’alba: caos in largo Christian Bartoli con calci, pugni e quattro giovani feriti

Livorno, 3 settembre 203 – Dopo la rissa di sabato pomeriggio in piazza Attias tra giovanissimi, in Largo Christian Bartoli si è verificato un altro scontro tra giovani. È successo stamattina, domenica, intorno alle cinque. In questo che è diventato una ’piazza della movida’ più turbolenta questa estate, sono intervenute le ambulanze della Misericordia di via Verdi con il medico, della Svs di Ardenza, della Croce Rossa perché a terra sono rimasti malconci in quattro: maggiorenni e livornesi. Uno di loro ha riportato la frattura della mandibola. Gli altri contusioni e traumi guaribili in pochi giorni. Sul posto sono arrivate anche le volanti della questura.

Sembra che la rissa sia nata dopo l’acceso diverbio tra due giovani che si sono incontrati in Largo Christian Bartoli. Tra i due sembra ci siano vecchie ruggini per questioni di denaro legate a un sinistro stradale. Dalle parole i due sono passati alle vie di fatto. Così è scoppiato il caos. Il frastuono e le grida hanno svegliato bruscamente i residenti che, allarmati, hanno chiesto l’intervento dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

Proprio i residenti della zona lo scorso 14 luglio hanno firmato un esposto consegnato al Sindaco e al Prefetto affinché prendano provvedimenti «perché tra largo Christian Bartoli, via Carlo Puini, via Diego Angioletti e altre strade limitrofe in queste sere d’estate – hanno spiegato i firmatari – fino alle 2 di notte è impossibile dormire per l’affollamento di giovani, schiamazzi, risse, corse in scooter e moto».

Sempre qui la Misericordia ha organizzato un presidio per prevenire l’abuso di alcol e droga tra i giovani fino al 2 settembre nella speranza di sensibilizzarli sui comportamenti corretti.

M.D.