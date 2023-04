“Mercatino del riuso”, le foto

Livorno, 1 aprile 2023 – E’ tornato in piazza Modigliani, davanti ai Bagni Pancaldi, il “Mercatino del Riuso e non solo!”. L’iniziativa, che cade in occasione dell’International Day of Zero Waste istituito dall’Onu, si svolge fino al tramonto.

Una bella occasione per ridare nuova vita a oggetti e capi usati, incentivando le attività di vendita non commerciale e baratto tra privati, per una sempre maggiore diffusione delle pratiche virtuose del riuso e del riciclo. C’è anche la possibilità di donare o scambiare anche piante e talee.

Il Mercatino del Riuso è organizzato da Vivi San Jacopo, ArtLab, Quartieri Solidali e Zero Waste con la collaborazione di Aamps ed il patrocinio del Comune di Livorno.