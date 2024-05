Livorno, mercato centrale aperto di domenica: i banchi che aderiscono

Livorno, 3 maggio 2024 – Il Mercato Centrale sarà aperto domenica 5 maggio. Questo per accogliere le migliaia di turisti che sbarcheranno con le navi da crociera. Un’iniziativa che vuole in qualche modo favorire il commercio e incentivare il turismo.

Attraendo i visitatori, molti dei quali usano Livorno soltanto come porto di sbarco per poi raggiungere le città d’arte. L’apertura sarà alle nove del mattino. Lo stesso Mercato ha annunciato su Facebook l’apertura straordinaria. Diversi i banchi che hanno aderito con entusiasmo. Proporranno una serie di piatti e prelibatezze proprio per celebrare questa apertura.

Ma ecco le attività aperte, come si legge sulla pagina Facebook del Mercato. Panetterie da Rita / Morlè / La Spiga d'oro. Alimentari Michela Bonsignori, Pastificio Valerio Chiesa, Pastificio Patrizia Checcacci, Legumi e cereali Canovaro, Bar di mezzo / Le strange / Stefano / Oilbar, Ristorante Alle Vettovaglie, Frutta e verdura Antonelli, Vino naturale Trip wine, Capsule caffe AliseoItalia, Tabaccheria Lombardo, Gioielleria Vaccai, Merceria il mondo di Penelope, Surgelati Laura Grassi, Formaggi Roberto Andreucci / Daniele Dilaghi / Dianora e Luciano / Laura Bedini Polleria e carni Salvador, Uova Alessandro, Cultura a peso.