Mette a segno due furti nel giro di un’ora in due negozi del centro: presa dai carabinieri

Carabinieri

Livorno, 14 marzo 2023 - E’ entrata in due negozi e ha rubato merce che era esposta: di questo è accusata una donna di 39 anni denunciata dai carabinieri. Il tutto nell’arco di un’ora, non di più.

Una pattuglia del Nucleo radiomobile è intervenuta in un noto negozio di abbigliamento e accessori del centro (il nome non è stato divulgato), dove i dipendenti avevano notato alcuni movimenti sospetti da parte di una donna che si aggirava fra gli scaffali. Dalla perquisizione personale alla quale è stata sottoposta dai carabinieri è saltata fuori una borsa che la donna aveva appena sottratto.

Ma non solo. I carabinieri hanno infatti trovato anche due piccoli elettrodomestici nuovi all’interno di uno zaino, anch’esso apparentemente appena acquistato; la donna però non ha fornito alcuna prova di acquisto e pertanto i militari l’hanno arrestata in flagranza per i reati di furto e ricettazione.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare, anche grazie all’analisi dei filmati di alcuni impianti di videosorveglianza pubblici e privati, che la donna circa un’ora prima di andare nel negozio di abbigliamento era entrata anche in una vicina rivendita di articoli per la casa dove si era rima appropriata di uno zaino dentro il aveva poi nascosto i due piccoli elettrodomestici, riuscendo a eludere la sorveglianza degli addetti.