Micha van Hoecke. Una mostra ricorda l’artista e coreografo

Un percorso attraverso la vita e l’arte di Micha van Hoecke (foto), coreografo e danzatore di fama mondiale, avanguardista del teatro danza scomparso nel 2021, tra fotografie inedite, oggetti di famiglia, manifesti e preziose donazioni, a cura della danzatrice sua compagna nell’arte e nella vita Miki Matsuse. Dal 21 al 28 luglio al Castello Pasquini di Castiglioncello – luogo che l’artista russo-belga scelse come sede di lavoro e di vita per oltre 30 anni – andrà in scena ’La vie d’artiste. Micha van Hoecke’, una mostra per celebrare gli 80 anni di un pioniere che, tra i primi, credette in un teatro totale, dove la danza si fonde con la musica, col canto, con la recitazione. Apertura mostra: 18-23, il 21 accesso su prenotazione per la performance dell’Ensemble (ore 18, 19 e 20). Ingresso gratuito, info www.armunia.eu.