Migliaia per il Radio Stop Festival: "Lanciamo sempre nuovi talenti"

Cresce l’attesa per il Radio Stop Festival che ogni anno a Marina di Cecina è seguito da migliaia di persone. L’appuntamento è martedì 23 in Largo Cairoli. L’evento è sempre stato un trampolino di lancio per tanti nuovi artisti: sono stati ospiti del festival Mahmood, Elodie, Annalisa, Irama, e altri. Anche per questa edizione c’è una ricca partecipazione di cantanti. La serata, a ingresso gratuito, è realizzata con il contributo economico del Comune di Cecina, ma a organizzare il festival è Roberto Giannoni (nella foto), editore e condutture di Radio Stop.

Che significa organizzare un festival così?

"Per noi è motivo di orgoglio, siamo stati tra i primi a fare eventi con gli artisti che passiano nella normale programmazione e al festival suonano dal vivo".

Non è semplice nettere insieme un cast così articolato. Come ci riuscite?

"Contattattiamo le case discografiche e in base alle loro disponibilità poi riusciamo a mettere su un cast. Lo facciamo martedì a Marina di Cecina, e lo abbiamo fatto due settimane fa a La Spezia, di solito scegliamo una data infrasettimanale. La domenica e il sabato ci sono già tanti eventi e anche dal punto di vista della promozione turistica è meglio rendere più vivace la settimana rispetto al week end".

C’è grande attenzione per la musica dal vivo, giusto?

"Sì, la musica si ascolta alla radio, si acquista on line, in mille nodi. Ma un concerto dal vivo mette insieme le persone, genera emozioni diverse, è bello passare una serata insieme, per noi è una grande soddisfazione vedere tante persone unite dalla musica".

Ed è anche una bella occasione per la radio, non è così?

"Dal punto di vista economico questi eventi non costituiscono un guadagno, grazie agli sponsor e al Comune di Cecina riusciamo a farli, ma il vero guadagno è la promozione che ne deriva, Radio Stop è sempre più conosciuta e cresce ogni anno".

Come vanno gli ascolti?

"Come Radio Stop abbiamo una media di 40-50mila ascoltatori giornalieri e 130mila nei 7 giorni, la cosa importante è che abbiamo un media ascolto alta, circa 3 ore giornaliere. Chi ci segue non lo fa per pochi minuti, ma per ore".

Infine ricordiamo gli ospiti del Radio stop festival di martedì 23: Cristiano Malgioglio, Aiello, Sarah, Santi Francesi, Enrico Nigiotti, Holden, Ditonellapiaga, Silvia Salemi, Lda, Aka 7even, Alex Wyse, Maninni, Virginio, Settembre, Moreno, Enula, Cioffi, Ayle, Niveo, Ascanio E Luk 3, Le Deva, Kimono, Edoardo Brogi, Camilla Pandozzi, Aria. E ci saranno anche altre partecipazioni a sorpresa.

Luca Filippi