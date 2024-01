Migranti, il porto di Livorno assegnato alla Ocean Viking

Livorno, 29 gennaio 2024 – Dopo l’ultimo sbarco avvenuto a dicembre, il porto di Livorno è stato di nuovo assegnato alla Ocean Viking, che ha soccorso 71 persone in area Sar Libica. Il porto, lamenta Sos Méditerranée, “è a 1.167 km di distanza. Il meteo è in peggioramento, un gommone come quello appena soccorso non avrebbe avuto alcuna possibilità di rimanere a galla. La politica dei porti lontani svuota l'area di risorse vitali”.

"L'imbarcazione è stata avvistata da Seabird 1 – fa sapere la Ong –. Tra i sopravvissuti 5 donne, di cui una incinta, e e 16 minori non accompagnati. Sos Med e Ifrc si stanno occupando di loro".