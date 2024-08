Migrazione cicogne, uno stormo proveniente dal sud si è fermato all’Isola d’Elba

Livorno, 12 agosto 2024 – Un nutrito stormo di cicogne proveniente da sud ha fatto tappa in questi giorni all'Isola d'Elba, fermandosi a riposare a Vallebuia, località sopra Seccheto, nel Comune di Campo nell'Elba. È successo il 10 agosto, spiega Legambiente in una nota, quando oltre 20 esemplari di cicogne bianche (Ciconia ciconia) si sono fermate sulle rocce di granito e sui tetti rossi di Vallebuia.

All'Isola d'Elba, sottolinea Legambiente in una nota, «ogni tanto vengono avvistate durante le loro migrazioni primaverili e autunnali, ma uno stormo che arriva in piano agosto, in uno dei giorni più caldi dell'anno, e dalla direzione opposta da dove dovrebbe avvenire la migrazione verso l'Africa è il segnale di qualcosa di inusuale e forse preoccupante. Qualcuno ipotizza che abbia a che fare con il cambiamento climatico e l'ondata di caldo e siccità estrema che sta colpendo l'Italia meridionale, comprese diverse grosse zone di nidificazione delle cicogne».