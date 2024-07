Miss Italia fa ancora sognare . L’aspetto fisico? Il talento vale di più

La Toscana ha già una ragazza ammessa alle prefinali nazionali di Miss Italia. Carolina Soleti, studentessa di 24 anni di Capoliveri è stata "profeta in patria" nel senso che ha vinto la fascia di Miss Elba davanti ai suoi concittadini di Capoliveri. Ma quel che conta è che la vincente della selezione isolana ha la possibilità di accedere già al penultimo atto di Miss Italia, indipendentemente da quale sarà l’esito di Miss Toscana. Un bel colpo per Carolina che alla fine era raggiante anche se ha battuto un’altra sua compaesana, la ventenne Asia Mancini, mentre al terzo posto si la classificata Rebecca Rossi, 19 anni, di Sesto Fiorentino.

Segno zodiacale Sagittario, Carolina è alta 1,74, ha i capelli biondi e occhi verdi. E il grande sogno di ritagliarsi il suo spazio, magari nel mondo dello spettacolo, al di fuori del suo piccolo ma fantastico mondo elbano. Quella andata in scena nello scenario dell’Arcipelago è stata una tappa (divisa in due serate) che ha confermato il grande successo della kermesse che in Toscana, come nelle altre zone del Paese, segna il percorso di avvicinamento verso la ribalta di Miss Italia.

Il concorso di bellezza più longevo e prestigioso d’Italia mantiene intatto il suo appeal e si è messo definitivamente alle spalle il periodo buio del Covid che ha penalizzato tutto il mondo dell’intrattenimento. Alla fine dell’estate saranno poco meno di trenta le serate organizzate nel territorio del Granducato dall’agenzia Syriostar che è concessionaria per la nostra regione del concorso organizzato dalla Miren di Patrizia Mirigliani.

Alessio Stefanelli, che ha ereditato il timone della nave dal padre Gerry improvvisamente e prematuramente scomparso proprio un anno fa, sta profondendo un grande impegno assistito da Giovanni Rastrelli e Stefano Petruzzi. Con idee vincenti come quella di far sfilare le ragazze in una selezione andata in scena al tramonto nelle campagne pisane di Santa Luce, famose in tutto il mondo per le piantagioni di lavanda.

La senese Ofelia Passaponti ha vinto in un tripudio di colore viola e blu, avvolta in un mondo dalle tonalità incantate. La bella ragazza senese ha vinto anche altre selezioni ma è difficile per ora dare un pronostico.

Il primo step sarà il 4 agosto con la semifinale regionale in programma per la prima volta a Siena. Appuntamento che in questi giorni sarà preceduta da tante altre selezioni. Stasera a Follonica con miss Golfo del Sole, sabato a S.Miniato, domenica a Capezzano Pianore in Versilia, lunedì a Vicarello (Livorno), martedì a Chiesina Uzzanese, il 1° agosto a Punta Ala.

Poi in agosto oltre alla semifinale, che designerà le partecipanti alla finale, ci sarà l’assegnazione delle fasce regionali satellite intitolate ai vari sponsor.

"Una bellissima e impegnativa avventura – spiega Alessio Stefanelli – dove registriamo una grande attenzione anche via social. Quest’anno si valorizza ancora di più il talento oltre che la bellezza. Le ragazze rispondono entusiasticamente". E le polemiche ingenerose di chi voleva assurdamente la fine di questo concorso sono state zittite.

Enrico Salvadori