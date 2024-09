Molesta la ex compagna, stavolta lo stalker finisce in carcere

Piombino, 19 settembre 2024 – I carabinieri della Stazione di Piombino Porto Vecchio, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, su ordine della Procura di Livorno, hanno arrestato un 60enne piombinese in aggravamento di misura cautelare. L’uomo infatti era finito ai domiciliari dopo essere stato arrestato in flagranza per aver violato recidivamente il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Nonostante la donna avesse deciso di porre fine alla relazione e di allontanare il compagno violento, quest’ultimo si sarebbe presentato nuovamente sotto casa violando il provvedimento cautelare e nell’androne del palazzo le anche avrebbe lanciato addosso dei liquidi, per fortuna non pericolosi.

La Procura ha chiesto e ottenuto dal Gip di Livorno l’emissione di una misura cautelare, che è stata concessa: per l’uomo è quindi scattato il provvedimento di detenzione in carcere da scontare alle Sughere.